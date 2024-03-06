«الدفاع عن النفس» يطلق كأس الشارقة للجوجيتسو بمشاركة 300 لاعب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس النسخة الثانية من بطولة كأس الشارقة للجوجيتسو وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتي ستقام في متنزه الشارقة الصحراوي غداً الجمعة، وذلك ضمن خطته السنوية لتعزيز المنافسات وتوفير فرصة تنافسية للاعبين استعدادا لخوض بطولات الموسم الرياضي الجديد

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس ادارة النادي، أن الهدف من اقامة البطولة هو مواصلة العمل بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة ووفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنها في الالعاب الفردية، وضمن اهتمامات مجلس إدارة النادي بتوفير فرص تنافسية رفيعة المستوى للاعبين بهدف استكشاف المواهب ومنهم المواهب المواطنة لرفدها للمنتخبات الوطنية، تعزيزا للدور الذي يلعبه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولات المراحل العمرية المبكرة.

وأوضح أحمد عبد الرحمن العويس، أن البطولة ستحظى بتوفير كل سبل نجاحها لأهميتها وخصوصاً في الجانب الفني، متوجها بالشكر إلى أولياء الأمور لحرصهم على استمرار ممارسة أبنائهم للرياضة وللمدربين والإداريين في النادي على تعزيز النقلة النوعية الحالية.

من جانبه، قال مدير ادارة التدريب الرياضي للنادي عبدالعزيز محمد الحمادي: البطولة ستقام بفئة «بدون بدلة» وستخصص للذكور فقط وللأعمار من «4 - 18» سنة، على ان تنطلق المنافسات الساعة الرابعة مساء وتستمر لغاية العاشرة من مساء نفس اليوم، وتابع: ستشهد البطولة اقامة 60 وزنا تنافسيا تحت اشراف طاقم تحكيم مؤهل من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، منوهاً إلى أنه تم تجهيز عدد كاف من الابسطة النظامية وبخصوص عدد اللاعبين المسجلين اوضح ان نحو 300 لاعب تم قبول قيدهم من 24 فريق من 38 جنسية وبخصوص الجوائز أوضح أنها ستكون جوائز مادية وعينية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز