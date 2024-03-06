اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تستعرض الترتيبات الفنية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب تحت 20 عاماً في نسختها الـ21، في اجتماعها الأول برئاسة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة باللجان المختلفة، واضطلاعها بالمهام المقررة حسب الخطة الزمنية المقررة لإنجاز الأعمال قبل البطولة.

وتستضيف الإمارات البطولة في دبي بداية من 24 أبريل المقبل، وبمشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة، وينظم البطولة اتحاد الإمارات لألعاب القوى بإشراف الاتحاد الآسيوي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أهمية تنفيذ المتطلبات الخاصة بتنظيم البطولة، والاستعداد الجيد لإبراز الصورة المشرفة عن الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية وفق أفضل المؤشرات التنظيمية.

وأوضح وجود تنسيق مع الاتحاد القاري في شأن التسجيل للمشاركين والمشاركات، ووصول المنتخبات إلى الإمارات، وجميع الترتيبات الخاصة بمقار الإقامة، وأماكن التدريبات والمنافسات، وتوفير جميع وسائل الراحة الكافية لضيوف الدولة.

وقال: «نقترب من استضافة بطولة قارية مهمة تمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجية الاتحاد المستقبلية لبناء قدرات الفئات السنية المختلفة، وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات بالمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية، ولا سيما أن النسخة المقررة في الإمارات ستشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة على مستوى القارة».

وأشاد بالدور الفاعل للاتحاد الآسيوي وجهوده الملموسة في التعاون مع الإمارات لاستضافة البطولة، وتنسيق الإجراءات التي تعزز نجاحها، كما عبر عن تقديره لجهود القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي.

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