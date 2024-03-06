الإمارات للدراجات الهوائية يفوز بسباق الفرق في المرحلة الثالثة لجولة باريس - نيس

المصدر: وام

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حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية الفوز في سباق زمن الفرق بالمرحلة الثالثة من جولة باريس – نيس في فرنسا، الذي أقيم أمس وسط هطول الأمطار.

وقدم الفريق أداء مميزا نتج عنه تصدر الدراج براندون ماكنولتي للمنافسات بعد الانتهاء من مسار أوكسير الجبلي البالغ طوله 26.9 كم محققاً إنجازه في 31 دقيقة و23 ثانية.

وعبر فين فيشر بلاك خط النهاية أولاً، ثم تبعه زملاؤه جاي فاين، وجواو ألميدا، وبراندون ماكنولتي وحصل الأخير على القميص الأصفر بينما حصل فيشر بلاك على القميص الأبيض كأفضل متسابق شاب.

وبذلك أنهى الفريق السباق متقدماً 15 ثانية عن فريق جايكو ألولا الذي حل في المركز الثاني.

وقال ماكنولتي " نحن سعداء بفوزنا في تلك المرحلة، عندما علمت بأنني سأرتدي قميص القائد كان ذلك مفاجأة سارة للغاية. البداية كانت صعبة حقاً على المسارات الجبلية ومن ثم كان الجزء الثاني من المسار سريعاً للغاية، وكانت سرعات بعض الدراجين جنونية. كنا محظوظين بالتقدم قبل بدء هطول الأمطار مباشرة مما كان لصالحنا".

من ناحية أخرى يواصل خوان أيوسو تصدره في تيرينو - أدرياتيكو في إيطاليا بفارق ثانية واحدة على فيليبو جانا “فريق إنيوس-غريناديرز” بعد مرحلة السرعة التي فاز بها جاسبر فيليبسن “فريق ألبيسين ديكونينك”.



نتائج المرحلة 3 من سباق باريس- نيس:



1 - فريق الإمارات 31:23.

2 - فريق جايكو ألولا +15”.

3 - فريق اي اف- إيسي بوست +20".



التصنيف العام لسباق باريس-نيس بعد المرحلة 3:



1 - براندون ماكنولتي “فريق الإمارات” 8:48:53.

2 - فين فيشر بلاك “فريق الإمارات” التوقيت نفسه.

3 - جواو ألميدا “فريق الإمارات” التوقيت نفسه.

4 - جاي فاين “فريق الإمارات” التوقيت نفسه.



التصنيف العام لسباق تيرينو-أدرياتيكو بعد المرحلة 2:



1 - خوان أيوسو “فريق الإمارات” 4:43:31.

2 - فيليبو جانا “فريق إينوس جريناديرز” +1".

3 - جوناثان ميلان “فريق ليدل تريك” +12".

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