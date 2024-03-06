«دبي الشراعية 60».. الجولة الثانية السبت

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024)، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية، استعداداً لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حدث كرنفال سباق القفال الثالث والثلاثين، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وكان مقرراً أن يقام هذا السباق شهر فبراير الماضي، لكن ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح استدعت اللجنة المنظمة لاتخاذ قرار التأجيل، ومن ثم اعتماد الموعد الجديد يوم السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، عن بدء التجهيزات مبكراً، لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما أعلنت عن بدء إجراءات المشاركة في السباق، واستكمال عملية التسجيل للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث سيغلق باب التسجيل يوم الجمعة، وإعلان قائمة السفن المشاركة في السباق.

هدف وترقب

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة تسعى لإنجاح السباق المرتقب، والذي يمثل بروفة للنواخذة والبحارة قبل الموعد الكبير، سباق القفال في نسخته الثالثة والثلاثين، والمنتظر، مع ختام فعاليات الموسم 2023-2024.

وأكد المري أن اللجنة المنظمة تراقب كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد، وعدد من المواقع المتخصصة عن حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات والأيام القادمة، ويوم تنظيم الحدث، وذلك من أجل إنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف.

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الجدير بالذكر، أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم سباق الجولة الأولى من بطولة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي، وشهد السباق تتويج طاقم السفينة «زلزال 25»، بطلاً للسباق، فيما حصل طاقم السفينة «التبر 55» على المركز الثاني، وحل طاقم السفينة «نمران 211» في المركز الثالث.

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