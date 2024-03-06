«تحدي الموانع» جديد منافسات «ند الشبا الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حرصت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، على إضافة فعاليات رياضية جديدة إلى برنامج البطولة، كما كثفت استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

ومن بين الفعاليات الجديدة التي تمت إضافتها لمنافسات الدورة بطولة تحدي الموانع، وهي فعالية تضم فئتين للرجال والسيدات، تتضمن مجموعة من الحواجز التي تقام على مساحة عشبية تبلغ 400 متر داخل مجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون في البطولة على تخطي جميع الحواجز في أسرع وقت ممكن، وسيتم احتساب التوقيت عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين، تقوم برصد الوقت من خط البداية حتى خط النهاية.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في هذه البطولة حتى وقت إقامة المنافسات، أو اكتمال العدد المسموح به، ويمكن التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.nasst.ae، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة للحصول على المزيد من المعلومات، أو الإجابة عن الاستفسارات من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني

complexfit10@gmail.com، أو الهاتف: 0562137671.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قواعد المشاركة في البطولة، حيث يسمح بالمشاركة للرجال والنساء من جميع الجنسيات من عمر 16 فما فوق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز