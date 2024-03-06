نجاح كبير لبطولة رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في البرازيل

المصدر: بالنياريو - البيان

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بحضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ وفابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو؛ اختتمت بطولة رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو AJP فعالياتها الأحد الماضي ضمن أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل في بالنياريو كامبوريو، واستقطبت البطولة 1.500 رياضي ورياضية.

وقال صالح أحمد السويدي: «ساهمت الجهود الدؤوبة التي تبذلها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجوجيتسو، وذلك باعتبارها منظمة رائدة تهدف لنشر هذه الرياضة عالمياً».

من جهته قال رودريغو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: «شهدت البطولة مشاركة كبيرة وسط حضور لافت من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في ترتيب الرابطة الذين حضروا من جميع أنحاء البرازيل وما حولها للمشاركة خصيصاً في منافسات البطولة».

وتميزت البطولة بالعروض المهارية والأداءات المميز من جميع اللاعبين، ولا سيما في نزالات الحزام الأسود في فئة المحترفين، والذين قدموا كل ما لديهم واستخدموا تقنياتهم المذهلة، ومنحوا الجمهور سواء الحاضرين في إكسبو سنترو أو المتابعين عبر منصة البث TX7.ae، تجربة مشوقة حافلة بالمتعة. ويحتفي أسبوع النزال في البرازيل بأقوى عروض المهارة والالتزام والعزيمة الراسخة التي تتميز بها رياضة الجوجيتسو، ويمنح المتنافسين فرصة مميزة لإظهار مواهبهم على البساط .

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