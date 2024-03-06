محمد بن ثعلوب :مشاركة استثنائية للجودو في الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بتواصل برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، الذي يشهد مشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم رياضة الإمارات في مختلف الألعاب الفردية ومن بينها جودو الإمارات الذي ستكون مشاركته استثنائية بتواجد خمسة لاعبين من منتخب الجودو الأول وهم نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، ظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، واللاعبة المتطورة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وهناك جهود فنية تبذل لارتفاع عدد المشاركين من الجودو إلى ما بين 6 أو 7 لاعبين على ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت منذ بدء الموسم الحالي 2024.

واطمأن محمد بن ثعلوب على تجهيزات المنتخب عقب اتصال بناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة جودو الإمارات المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في النمسا بداية من يوم الجمعة بمشاركة 82 دولة من بينها 6 دول عربية وهي منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، المغرب، الجزائر ودولة فلسطين، حيث تشكل المشاركة فترة إعداد إضافية قبل استضافة بطولة العالم للجودو في مايو 2024، في أبوظبي والتي تمثل ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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