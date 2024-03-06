الإمارات تستضيف النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو 3 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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في خطوة جديدة ترسخ ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو القارية والعالمية، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن استضافة أبوظبي للنسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي سيتخللها للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبرى، كونها من أبرز وأهم الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو الآسيوية، إضافة إلى استقطابها لنخبة اللاعبين من مختلف أنحاء القارة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي: «سعداء باستضافة الحدث القاري الأبرز على مستوى آسيا في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، للمرة الثانية في أقلّ من أربعة أعوام».

وتابع: «ترتبط أبوظبي بشكل وثيق باستضافة أكبر بطولات الجوجيتسو العالمية والقارية، وقد نجحت خلال العقد الماضي في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة، نجح في إبهار العالم، ونال ثقة جميع الاتحادات القارية، والاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يرى أن أبوظبي تمثل مصدر إلهام في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال». وتابع الشامسي: «تشكّل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، العنوان الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أرست أسس هذه النجاحات، والمكانة الدولية المرموقة».

جاهزية

وحول استعدادات المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات البطولة على أرضه وبين جمهوره، قال الشامسي إن نجوم المنتخب دخلوا مبكراً في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من الاستحقاقات التي ستقام خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يتطلع أبناء وبنات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية، والذي تكلل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

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