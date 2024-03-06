الصين تتصدر «دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان

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واصل المنتخب الصيني تألقه في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم مغرداً في صدارة النسخة 13 بـ 13 ميدالية ملونة في فئة أفضل رفعة برصيد 9 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، كما تصدر فئة المجموعة الكلي بـ 10 ميداليات ملونة 5 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وحل المنتخب الإيراني وصيفاً في فئة أفضل رفعة برصيد 5 ميداليات 3 ذهبيات وفضيتين، تلاه في المركز الثالث البرازيل بذهبية و3 فضيات وبرونزية، فيما حل المنتخب التركي رابعاً بذهبية وفضيتين، والعراق خامساً بذهبية ومثلها فضية وبرونزية. فيما جاء المنتخب الأوزبكي وصيفاً في فئة المجموع الكلي برصيد 3 ذهبيات ومثلها برونزيات.

وجاء في المرتبة الثالثة المنتخب الإيراني برصيد ذهبيتين وبرونزيتين، تلاه المنتخب الأوكراني بذهبية وفضيتين، وحل العراق خامساً برصيد ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين.

وفاز الصيني بان بان يان بذهبية أفضل رفعة وزن 88 كجم «رجال» تلاه في المركز الثاني الإيراني روستامي فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوزبكي خسنيدين أوسانوف فيما حل بطلنا محمد خميس سادساً.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 107 كجم «رجال» حل الإيراني اليكبار غربستاني في المركز الأول تلاه في المركز الثاني انخبيار من منغوليا، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوزبكي خاليموف.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 97 كجم «رجال» كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الصيني جيكسيونج بي تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية الإيراني سيد حمد، فيما حل الأوزبكي اميرزاكوف ثالثاً. توج الفائزين ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.

من ناحية أخرى تواصلت بنجاح مسابقات النسخة الثامنة لبطولة فزاع للقوس والسهم، حيث شهد اليوم الثاني الأدوار التأهيلية للقوس المركب رجال و«دبليو ون» سيدات إضافة إلى مسابقة الفرق القوس المحدب والمركب رجال وسيدات مختلط، حيث يتسابق المشاركون من أجل التواجد في الأدوار المتقدمة من أجل تحقيق أرقام تأهيلية للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» وهي الفرصة الأخيرة للأبطال للتأهل إلى التحدي البارالمبي المرتقب.

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