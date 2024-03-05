ماجد بن سلطان القاسمي يُتوج الشارقة بطلاً لدولية السلة الرابعة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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تُوج الشارقة بكأس البطولة الدولية التي ينظمها النادي للمرة الرابعة لكرة السلة للرجال 2024 بعد فوزه على الأنطوني اللبناني بنتيجة (81-74)، في المباراة النهائية للبطولة، مساء الثلاثاء، في صالة نادي الشارقة الرياضي، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، وحل الأنطوني اللبناني وصيفاً، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق الوحدة السوري، وجاء هوبس اللبناني في المركز الرابع، فيما اكتفى كل من البطائح الإماراتي، واتحاد أهلي حلب بالمشاركة في دور المجموعات وربع نهائي البطولة.

وقام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، بتتويج الأبطال بحضور اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

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