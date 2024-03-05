5 ميداليات حصاد «أبوظبي لرفع الأثقال» في كأس الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصد نادي أبوظبي لرفع الأثقال 5 ميداليات «3 فضيات وبرونزيتين» أول من أمس، في اليوم الأول من بطولة كأس الإمارات الثانية المفتوحة لأندية دول مجلس التعاون الخليجي، التي ينظمها اتحاد اللعبة على صالة أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل.

وحصلت زهرة الهاشمي رباعة النادي على فضية وزن 49 كجم، التي نالت ذهبيتها نيرودا لوريدانا من سيدات شرطة دبي، وفي وزن 59 كجم حصل نادي أبوظبي على الميداليتين الفضية والبرونزية عن طريق ناشيبا ناكاييزا «الفضية»، ومريم البلوشي «البرونزية»، وذهبت «الذهبية» إلى شهد الجسمي من شرطة دبي. وتكرر السيناريو في وزن 71 كجم، حيث حصلت رباعتا نادي أبوظبي جوليا كاتو على «الفضية»، وباولا جارسيا على «البرونزية»، وتوجت دانا أحمد من شرطة دبي بـ«الذهبية».

وتتواصل المنافسات غدا الأربعاء، حيث يدفع النادي بـ4 رباعات هن انجيلا هيل ومونيك ستشميدت في وزن 81، وهدى شكري ومونسيرات فيلاسكيز في وزن فوق 81.

شهد افتتاح البطولة حمد العجمي، وعبد الله الشعالي وشيخة الكعبي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد خميس النقبي الأمين العام للاتحاد، وخليفة راشد الزعابي عضو الخدمات المساندة بنادي أبوظبي لرفع الأثقال وطلال الجسار رئيس الاتحادي الكويتي وعدد من محبي اللعبة.

من جهته، قال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي: نتائج اليوم الأول جاءت مرضية، وتمكن خلالها فريق السيدات من الارتقاء بعدد من الأرقام الشخصية، وهو أمر جيد، يعكس التطور الملحوظ الذي يحققه النادي من بطولة إلى أخرى، وتحسن الأداء العام لفريقي السيدات والرجال، نأمل أن يكون الحصاد ملوناً بالذهب في بقية أيام البطولة التي تمثل مناسبة جيدة للاعبين لخوض منافسة رسمية هي الثانية على مستوى النادي، بعد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة نفسها التي حصلنا على وصافتها.

وأضاف: حجم المشاركة جيد من حيث الكم ونوعية الرباعين، وكأس الإمارات الخليجية للسيدات، تضم نخبة من رباعات المنطقة، وأعتقد أن اليوم الأول جيد فنياً في الأوازن الخفيفة، ونتطلع لأن يكون النادي في المقدمة في الأوزان الثقيلة للسيدات أو الرجال، خاصة أن الإعداد كان جيداً لهذا الاستحقاق والذي بدوره يمثل إعداداً جيداً لعناصر المنتخب قبيل التوجه إلى بطولة العالم في تايلاند نهاية مارس الحالي.

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