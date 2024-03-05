بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد أبوظبي لاستضافة منافسات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024 (الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات العالم للترايثلون) يومي الجمعة والسبت المقبلين في حلبة مرسى ياس، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الترايثلون الذين يتطلعون إلى حصد نقاط تدعم تأهلهم لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

ويشارك في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون هذا العام، والتي تُقام بدعم من شركة «طاقة»، تشكيلة مميزة من أبرز الرياضيين العالميين في سباقات فئة النخبة للرجال، والتي تضم 55 رياضياً محترفاً من 22 دولة، من بينهم الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في فئة الرجال، النرويجي كريستيان بلومنفلت، والبريطاني أليكس يي، والنيوزيلندي هايدن وايلد. فيما تحتدم المنافسة أكثر بمشاركة أبطال العالم للعامين 2022 و2023، الفرنسيان ليو بيرغير ودوريان كونينكس، اللذان يستعدان للمنافسة على المراكز الأولى في نسخة هذا العام.

أمّا تشكلية المحترفات الرياضيات في فئة النخبة للسيدات فستكون بالقدر ذاته من القوة والمنافسة، حيث تشهد البطولة مشاركة 55 رياضية من 25 دولة من حول العالم، ومن بينهن البريطانية بيث بوتر، بطلة العالم والمدافعة عن لقب بطولة أبوظبي، والنجمة الأولمبية غوين يورجنسن من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعود للمنافسة لأول مرة بعد فوزها بأولمبياد عام 2016، بالإضافة إلى البريطانية جورجيا تايلور براون، حاملة الميدالية الفضية لعام 2020، والأمريكية تايلور كنيب، حاملة لقب بطولة Ironman 70.3 العالمية.

حدث بارز

وفي سباق التتابع المختلط، الذي يعتبر واحداً من أبرز فعاليات الحدث، فمن المتوقع أن يشهد الجمهور منافسات قوية بين الفرق المشاركة المُؤَلّفة من 3 رياضيين والمُمَثّلة لـ15 دولة عالمياً، ومن بينها الفريق البريطاني الحائز على اللقب الأولمبي والذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية لموسم عام 2024، إلى جانب كل من فريقي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الحاملين للميدالية الفضية والبرونزية على الترتيب.

أما فيما يخص السباقات البارالمبية، فستشهد البطولة المرتقبة إقامة أول كأس عالم بارالمبي للموسم الحالي يوم الجمعة، حيث يمكن للجماهير الحاضرة متابعة أبرز الرياضيين المرشحين للفوز بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية التي ستُقام في باريس في وقت لاحق من هذا العام. ومن بين المشاركين في سباقات الكأس كل من النمساوي فلوريان برونغرابر (فئة PTWC) الذي يسعى للفوز مرة ثانية بالبطولة بعد فوزه العام الفائت وتحقيق أكبر عدد من النقاط قبيل دورة الألعاب البارالمبية في سبتمبر، والإسبانية إيفا ماريا مورال بيدريرو (فئة PTWC)، التي تستعد للدفاع عن ميداليتها الذهبية التي حققتها خلال كأس العالم البارالمبي أبوظبي 2023.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بنخبة الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة المرتقبة في أبوظبي، حيث تعكس مشاركة هذه النخبة من الأبطال المستوى الرفيع للبطولة ومكانة أبوظبي المرموقة كوجهة عالمية لأرقى الفعاليات الرياضية».

وأضاف الهاشمي: «لا شك أن مشاركة نجوم الترايثلون العالميين في البطولة تجسّد فرصة فريدة للرياضيين المحليين للتواصل مع هؤلاء النجوم والتعرّف بشكل أقرب على قدراتهم، خاصة في الوقت الذي يتنافس فيه المحترفون على النقاط التي تدعم تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. متحمسون للغاية لمتابعة نجوم العالم وقدراتهم العالية التي يتمتعون بها وأتطلع لمشاهدة المشجعين في مدرجات حلبة مرسى ياس».

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