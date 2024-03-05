سحب قرعة النسخة الثالثة لرمضانية القابضة «ADQ»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سُحبت أمس في العاصمة أبوظبي قرعة النسخة الثالثة لبطولة القابضة «ADQ» الرمضانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة 660 لاعباً يُشكلون 33 فريقاً من «القابضة» «ADQ» وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها تحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووزعت القرعة الفرق المشاركة على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل المجموعات من رقم 1 إلى 7، بينما ضمت المجموعة الثامنة 5 فرق، وحسب نظام البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16.

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