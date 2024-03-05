تحدي زوارق الفئة الثالثة ينطلق في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة – الفئة الثالثة على كورنيش أبوظبي في انطلاقة قوية لمنافسات هذه البطولة الكلاسيكية القديمة على خارطة الرياضات البحرية في الإمارات ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

وتنطلق البطولة على مدار ثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتحمل سباقات الفئة الثالثة ذكريات جميلة للرياضة البحرية خصوصاً وأنها ساهمت في تقديم وخروج أبطال إماراتيين وصلوا للعالمية وكانت بدايتهم مع هذه البطولة.

وتبدأ من الجولة الأولى للموسم رحلة حصد النقاط والمنافسة على لقب بطل الموسم في الفئة الثالثة واشتعال التحدي القوي على المراكز الأولى في جدول الترتيب العام.

ويشارك في الجولة أبطال بتاريخ قوي في المنافسات أبرزهم زورق فزاع، وزوارق فريق أبوظبي 4 و5 وأيضاً زورق رهيب الكويتي.

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد الظاهري أن هذه البطولة تحمل ذكريات جميلة من تسعينات القرن الماضي للمتسابقين وللمشاركين، وهي من المنافسات العريقة التي يفخر النادي دوماً بتنظيمها.

وختم ناصر الظاهري: اكتملت كل الإعدادات والتجهيزات من الناحية اللوجستية بالإضافة إلى اختيار وتحديد مسار السباق، وتم التجهيز بشكل متكامل من أجل انطلاق الجولة.

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