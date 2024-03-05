الإمارات تفوز بمقعد في أول مجلس قيادي إقليمي لأسر لاعبي الأولمبياد الخاص الدولي

المصدر: دبي - البيان

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فازت الإمارات متمثلة في سيف علي سالم علي بن سميدع بعضوية أول مجلس قيادي إقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2024-2025

وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته البالغة بتشكيل أول مجلس قيادي إقليمي لأسر اللاعبين، لما تمثله الأسرة من دور شديد الأهمية في حياة لاعبي الأولمبياد الخاص، حيث تساهم وبشكل كبير في دعم اللاعب على مختلف الصعد، وأكد أن دورها مكمل لما يقوم به الأولمبياد الخاص مع اللاعب، مبيناً: ننتظر من هذا المجلس الكثير من الأفكار والرؤى التي سوف تساعدنا في وضع خطتنا الاستراتيجية.

وعقب عملية الانتخابات أعلنت نيبال فتوني مدير عام المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد بالرئاسة الإقليمية عن تشكيل أول مجلس قيادي إقليمي للمنطقة بعد عملية فرز الأصوات، وأسفرت الانتخابات عن فوز نازك مرهون (البحرين) بمنصب الرئيس، وصديقة الأنصاري (الكويت) بمنصب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويته إلى جانب عضو الإمارات رهف البشري (السعودية)، وعبير مصطفى البوغة ونورا أحمد (مصر)، مها المصاروة (الأردن)، لمياء زبيب (لبنان)، نعيمة حدادي (المغرب)، مريم كركار (الجزائر)، حليمة بنت محمد بن عبدالله البلوشية (عمان)، وسوف يبدأ المجلس من هذا التاريخ عمله والذي يستمر لمدة عامين. وكانت الجلسة الختامية قد شهدت محاضرتين لمؤسسة صافي إيجيبت عن الحماية الشخصية للاعب، والمحاضرة الثانية عن الوعي العاطفي.

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