شباب الأهلي يضع قدماً في مربع «سلة غرب آسيا»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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وضع شباب الأهلي قدماً في نصف نهائي منطقة الخليج ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة «وصل» بعد فوز خارج الديار على المحرق البحريني في المباراة الأولى من السلسلة «المكونة من الأفضل في 3 مباريات» بنتيجة 97 -87.

ويحتاج شباب الأهلي للفوز على المحرق في المباراة الثانية لضمان التواجد في نصف النهائي، فيما سيحاول الفريق البحريني فرض مباراة فاصلة، وتألق قيس عمر الشبيبي من جانب شباب الأهلي بعد إحرازه 29 نقطة، وأضاف السنغالي أسان بوي الثنائية المزدوجة بواقع 25 نقطة و11 متابعة، والأمريكي تشيفون لويس 22 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما كان الأمريكي ريكي ليدو أفضل المسجلين في صفوف المحرق برصيد 22 نقطة، وحقق مواطنه تايلر ويلكرسون 19 نقطة و13 متابعة، وغلب الطابع الجماعي على أداء شباب الأهلي من خلال 27 حاسمة مقابل 18 للمحرق، كما سجل 21 نقطة من الهجمات المرتدة.

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