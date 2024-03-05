محمد الخلفاوي: النصر داعم كبير لمستقبل ألعاب القوى في الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر، عن سعادته بفوز «العميد» بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى للناشئين والشباب، بعد تفوقه في المنافسات التي جرت على مدار 3 أيام في نادي الثقة بالشارقة.

وقال: «حققنا نتائج جيدة في المراحل السنية التي حرصنا على المشاركة فيها لدعم اللاعبين المواطنين، ونجحنا في التأكيد على أن النصر لديه قاعدة متميزة، وعلى مدى اهتمام ودعم إدارة النادي باللعبة، وحرصها الدائم على التطوير بما يخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً».

وأضاف: «تمكن أبناء النادي من تحقيق نتائج متميزة في مرحلتي الناشئين والشباب، وأبرزها تحقيق عبد اللطيف إسماعيل، رقم جديد للدولة في سباق 1000 متر جري، كما تم اختيار عدد من لاعبي النصر، لتمثيل منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والمقررة في الإمارات خلال أبريل المقبل».

وتجدر الإشارة إلى أن الوصل توج بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى لفئة الرجال، بينما حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، 29 ميدالية حسمن بها فوزهن بكأس الاتحاد لألعاب القوى، والتي أقيمت في التوقيت نفسه.

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