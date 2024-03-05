الجزيرة يستضيف الوصل في ذهاب نهائي دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي الجزيرة وضيفه الوصل في السابعة من مساء اليوم، في مباراة الذهاب للدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الجاري، بعدما صعد الفريقان إلى اللعب على درع الدوري، بفوزهما في المباراتين الفاصلتين للدور قبل النهائي، إذ تغلب الوصل على بني ياس 3 - 0، بعد تبادلهما الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3 - 2، وتغلب الجزيرة على شباب الأهلي 3 - 2، بعد خسارته ذهاباً 0 - 3، وفوزه إياباً 3 - 2.

ويتقابل في التوقيت نفسه، بني ياس وضيفه شباب الأهلي، في ذهاب دور تحديد المركزين الثالث والرابع، وعجمان وضيفه العين، في مباراة ذهاب دور تحديد المركزين الخامس والسادس، وحتا وضيفه النصر، في مباراة ذهاب دور تحديد المركزين السابع والثامن.

وتقام مباريات الإياب يوم السبت المقبل، على ملاعب صالات الوصل، شباب الأهلي، العين والنصر، وفي حالة تبادل طرفي أي دور الفوز في الذهاب والإياب، ستقام مباراة فاصلة يوم 16 مارس الجاري، لتحديد الترتيب النهائي لمسابقة الدوري، والذي يحدد أطراف مواجهات الدور التمهيدي لكأس السوبر يوم 6 أبريل المقبل.

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