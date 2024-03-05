شرطة أبوظبي تفتتح بطولة مبارك بن محمد للرماية 2024

المصدر: وام

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افتتحت شرطة أبوظبي بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الخامسة بميدان الرماية بالوثبة – الحفار وتستمر حتى 7 مارس 2024، يتنافس خلالها سبعة قطاعات شرطية تضم 182 مشاركاً من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية للفوز في ست مسابقات رماية مختلفة.

وأكد العميد حسين محمد القحطاني مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية أن الرماية تعد من المهارات العسكرية المهمة التي تحظى بدعم القيادات الشرطية في أبوظبي، الساعية إلى تطوير نشاط الرماية باستمرار سواء على مستوى الميادين أو رفع كفاءة المنتسبين والمنتسبات من خلال تعريفهم بالتكتيكات المختلفة التي تعزز مهارات رجل الشرطة ليؤدي دوره وواجبه في حفظ الأمن والأمان.

ولفت إلى اهتمام القيادة الشرطية بهذه البطولة سنوياً لتشجيع مهارة الرماية وتعزيز روح الفريق الواحد وبناء فرق وتكتيكات الرماية، وتحفيز المشاركين على تطوير كفاءاتهم من خلال الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة عن فوز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول بمسابقة المستجيب الأول للضباط وقطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في مسابقة المستجيب الأول لضباط الصف والأفراد وقطاع الموارد البشرية في مسابقة المستجيب الأول للشرطة النسائية.

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