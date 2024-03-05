مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف يناقش الخطط والأنشطة والبرامج المستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالنتائج المتميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية التي يشرف عليها الاتحاد في المشاركات العالمية والدولية والقارية والإقليمية في عام 2023 والربع الأول من عام 2024.

جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والذي انعقد في مقر نادي الحمرية الثقافي الرياضي بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة العديد من الأجندة والموضوعات في جدول الاجتماع وعلى رأسها الخطط والأنشطة والبرامج المستقبلية.

وبارك الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان فوز بطلنا العالمي عادل خالد ببرونزية منافسات الكا 6 ضمن بطولة العالم للشراع الحديث التي أقيمت في إستراليا الشهر الماضي ليهدي الدولة رابع ميدالية عالمية في ثلاث سنوات بعد برونزية بطولة العالم في المكسيك عام 2022 وفضية الكا 7 وبرونزية الكا 6 في بطولة العالم بتايلاند 2023 لتكون برونزية الكا 6 في أستراليا إنجازاً جديداً يحسب لبطلنا المتميز.

كما هنأ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالنتائج الباهرة والمستوى الرائع لمنتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث الذي توج بالمركز الأول للبطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 7-11 فبراير الماضي محرزاً 5 ميداليات ملونة 3 ذهبيات وواحدة فضية ومثلها برونزية ليتصدر الترتيب العام متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة والتي وصل عددها إلى 13 دولة.

وأثنى رئيس الاتحاد على الدور الفاعل والكبير الذي تلعبه الأندية وفرق الأكاديميات الوطنية في تأهيل وصقل قدرات العناصر الوطنية التي تشارك باسم الوطن في مختلف الفعاليات مثمناً الدعم المتواصل والكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي على استضافة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2024. وحرص رئيس الاتحاد على تقديم درع تذكارية لأسرة النادي تسلمه أحمد علي سعيد الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

إشادة

وسجل الاجتماع إشادة بالنجاحات التنظيمية الباهرة التي حققتها دولة الإمارات من خلال استضافة الأحداث العالمية الكبيرة والتي تظهر الوجه الحضاري لدولتنا خاصة تنظيم أبوظبي ودبي الناجح لفعاليات الجائزة الكبرى للشراعية الحديث -سل جي بي- واحتضان نادي زوارق شاطئ دبي لمونديال القوارب الشراعية الحديثة -أس بي 20- للمرة الأولى.

وناقش الاجتماع الخطط والبرامج المستقبلية والتقارير الفنية من الجهاز الإداري والفني للاتحاد حول برامج الموسم الرياضي الحالي حيث أنهى الاتحاد تنظيم عدد من الفعاليات منها الجولتان الأولى والثانية من سلسلة بطل الإمارات في دبي والحمرية و الجولتان الأولى والثانية من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث واللتان أقيمتا بنجاح في أبوظبي حيث سجل الاجتماع صوت شكر للأندية التي استضافت الفعاليات وهي نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي زوارق شاطئ دبي.

واعتمد مجلس الإدارة في الاجتماع البرامج والمشاريع الرياضية والزيارات المقترحة من قبل الاتحاد الدولي للشراع الحديث فيما يتعلق باعتماد مراكز التدريب والأكاديميات ومتابعة خطوات التأهيل الخاصة بالمدربين الوطنيين بعد نجاح دراسات المستوى الثالث العام الماضي بالتعاون والشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية وكذلك فتح قنوات التعاون مع الاتحاد الدولي لرياضات التجديف. -دبليو آر- والاتحاد الآسيوي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث استحداث فعاليات رياضية في شهر رمضان الفضيل تنظم للمرة الأولى تحت مسمى (البرنامج الرمضاني للشراع الحديث 2024) ضمن بطولة لإحداث التطور وتنوع الأنشطة في رياضة التجديف الافتراضي داخل الصالات.

وأوصى مجلس الإدارة بمواصلة العمل على تفعيل دور المرأة في رياضات الشراع والتجديف الحديث مشيداً بما تحقق من نتائج مبهرة تمثلت في الحضور اللافت لفتياتنا في مختلف البطولات ومؤخراً دخولهن مجال التدريب في رياضة الشراع الحديث بعدما اجتزن الدراسات الأولمبية للمستوى الثالث.

كما اطلع مجلس الإدارة على التقرير الخاص بإشراك أصحاب الهمم في الفعاليات المختلفة وتوفير فرص النجاح لكافة المشاركات والبطولات المحلية والإقليمية والتي توجت بشراكة ناجحة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ستظهر في أكثر من جانب ومنها البطولة الخليجية الأولى للشراع الحديث والتي يحدد لها موعد جديد.

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