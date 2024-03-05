الوصل يستضيف مهرجان البراعم للريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف نادي الوصل صباح غدا الأربعاء مهرجان البراعم للريشة الطائرة بمشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة من 4 مدارس هي دبي الدولية القوز، دبي الوطنية البرشاء، مدرسة الشروق الخاصة ومدرسة أم سقيم، وذلك في إطار الخطة التطويرية التي وضعها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة لاكتشاف المواهب الصغيرة ولنشر اللعبة في المدارس لما لها من دور كبير في التعريف بالريشة الطائرة وأهمية ممارستها لدى الأطفال.

وأكد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن البرنامج يستهدف الفئات العمرية تحت 10 سنوات من مواليد 2013 و2014 و2015، مشدداً على أهمية المدرسة في اكتشاف المواهب الصغيرة، مشيراً إلى أن مهرجان البراعم بنادي الوصل يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي أطلقها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية والأندية لنشر اللعبة واكتشاف المواهب في عمر مبكر، معرباً عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة من الفئات العمرية المستهدفة.

وأشاد المزروعي بالنجاح الذي حققته فعاليات «مهرجان نادي أبوظبي لألعاب المضرب لاكتشاف المواهب للريشة الطائرة» والذي نظمه النادي بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة فبراير الماضي ضمن مشروع «مواهب» التحولي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث شهد المهرجان مشاركة واسعة من 223 لاعباً ولاعبةً بواقع 133 من البنات و90 من البنين للفئات العمرية تحت 10 سنوات.

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