حمدان بن محمد يلتقي الفائزين في منافسات النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية"

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة سموه في ند الشبا اليوم (الاثنين) الفائزين في الألعاب الحكومية 2024، وضمن النسخة الخامسة للحدث الذي أقيم تحت رعاية سموه خلال الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس الجاري، واختتمت منافساته في دبي أمس الأول (الأحد) ضمن الدورة الأكبر بين دوراتها السنوية المتعاقبة، مستقطبة مشاركة 194 فريقاً من دولة الإمارات ومن حول العالم، وذلك مع تنامي مكانة الألعاب الحكومية على الصعيد الدولي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال اللقاء عن تقديره للمستوى الرفيع الذي جاءت عليه المنافسات، وما أبدته الفرق المتنافسة من تميز في الأداء والذي وصل بالفائزين إلى منصة التكريم، منوهاً بالجهد التنظيمي الكبير وراء الألعاب الحكومية والتي وصفها سموه بأنها "تجسّد إصرار دبي على التميز ونهجها دائم في عشق الفوز والوصول إلى المركز الأول".

ودعا سمو ولي عهد دبي الفائزين أن يكونوا دائماً قدوة لزملائهم في مواقع العمل المختلفة، في الإصرار على الوصول إلى أعلى مستويات التميز وتأصيل التعاون كمبدأ وركيزة أساسية في تسريع معدلات الأداء والارتقاء بكفاءتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مضمار العمل الحكومي، مؤكداً سموه أن "العمل بروح الفريق الواحد والتحدي من أجل الفوز والتعاون في إيجاد الحلول الناجحة والفعالة من أهم مقومات نجاح حكومة دبي".

ونوّه سموه بالأثر المزدوج للألعاب الحكومية في تعزيز المشهد الرياضي الإماراتي ضمن منافسات قوية تحفز على الجمع بين اللياقة البدنية واللياقة الذهنية، وتبرز أثر تكامل القوتين البدنية والذهنية في بناء إنسان قادر على الإنتاج والعطاء وتحقيق النفع للمجتمع، فيما تشكل الألعاب الحكومية حدثاً رياضياً ومجتمعياً يحمل بين طياته العديد من الرسائل المهمة لاسيما في ترسيخ مفاهيم التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات وأثر ذلك في إيجاد حلول ناجعة تكفل التغلب عليها وصولاً إلى النجاح والفوز الذي طالما اقترن باسم دبي.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تبادل أطراف الحديث مع الفائزين، للاستماع منهم حول تجربتهم مع الألعاب الحكومية هذا العام، وكيف استعدوا لخوض هذه البطولة التي أصبحت تتمتع اليوم بمكانة متميزة على خارطة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في دبي. كما حرص سموه على الحديث إلى الأبطال الصغار لفريق "F3" الفائزين ضمن الفئة التي تم استحداثها في نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية حيث شجعهم على مواصلة ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها والتحلّي بما تدعو له من أخلاقيات وقيم نبيلة، وكذلك التحلي بروح التحدي وحب خوض المنافسة لتحقيق الفوز والوصول إلى منصات التكريم.

حضر اللقاء كلٌ من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان فريق "F3" قد فاز بلقب فئة تحدي صغار السن، ضمن أول ظهور لهذه الفئة هذا العام، فيما حلّ فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في المركز الأول ضمن فئة "تحدي الجهات الحكومية للسيدات"، وفاز بفئة "تحدي الجهات الحكومية للرجال" فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وفي فئة "تحدي المجتمع"، توّج فريق ناس بالمركز الأول، بينما كان الفوز ضمن فئة "تحدي المدن" من نصيب فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك في ثاني فوز له ضمن الفئة ذاتها.

واستقطبت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، التي أُقيمت منافساتها في دبي فستيفال سيتي، مشاركةً عالميةً واسعة ضمن فئة "تحدي المدن"، بحضور لافت من دولة الإمارات، ومملكة البحرين، واستراليا، والدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وروسيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، وهولندا، وفرنسا، والبرتغال.

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