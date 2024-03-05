11 فعالية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنظم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تضم 11 برنامجاً متنوعاً من البطولات التنافسية والترفيهية لكافة فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الدورة الرياضية الرابعة لحكومة عجمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق سراي عجمان صباح اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة العليا والرعاة والجهات المساهمة عن انطلاقة الدورة الرابعة في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية التي ترمي إلى التنافس الرياضي بين جميع المشاركين، كما تم إجراء القرعة بين الفرق المشاركة في الدورة.

واستهل المؤتمر الصحفي أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة موضحاً تفاصيل النسخة الرابعة، مؤكداً على نجاح الدورة في السنوات الماضية والتي أصبحت رقماً بارزاً في أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً الشكر إلى سموه على توجيهاته ودعمه الكبير للدورة الرياضية لحكومة عجمان.

كما وجه الشكر إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الجهة المنظمة للحدث والمشرفة على مختلف فعاليات الدورة وعلى جهودها التنظيمية التي أسهمت في إنجاح البطولة خلال الأعوام الماضية، ويمتد الشكر ليشمل شركاء النجاح «الجهات الراعية للبطولة»، وجميع المشاركين في الدورة من موظفين ورياضيين.

تنوع

وقال الرئيسي إن النسخة الرابعة سوف تشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع تلبيةً لكل الاهتمامات، حيث تضم 11 فعالية رياضية بواقع 9 بطولات تنافسية إلى جانب برنامج رياضي للسيدات وآخر للعمل الإنساني بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان.

وتضم الرياضات بطولة كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة البادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولة كرة السلة، وبطولة الألعاب الشعبية، وسباق الجري، ألعاب التحدي، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، وفعاليات يوم زايد للعمل الإنسانية.

وأضاف نؤكد جاهزيتنا التامة لاستضافة الدورة في نسختها الجديدة وحرصنا الكبير على تهيئة كافة السبل لتعزيز النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية وترسيخ دعائم البطولة كأحد أهم الأحداث الرياضية في الدولة خلال الشهر الفضيل.

تأكيد

وأكدت صفية المحرزي، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان أن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، إضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان.

من جانبه، أكد خليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة الراسخون العقارية الراعي الماسي للبطولة على اهتمام وحرص الشركة المساهمة في إنجاح الدورة الرياضية في نسختها الرابعة خلال الشهر الكريم. وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، وعلى دعمهم المشاركات المجتمعية..

وقالت بشاير الحمادي من جمعية الإحسان الخيرية الشريك التنظيمي للبطولة: يسعدنا في جمعية الإحسان الخيري أن نكون شركاء في إنجاح النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تستهدف جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية.

وأشار يوسف الرئيسي من شركة الفطيم للسيارات الراعي الذهبي للبطولة إلى أهمية مشاركتهم في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية في رحاب الشهر الكريم. وفي السياق نفسه قال أمير الهاشمي من شركة لافيش للعطور الراعي الفضي للبطولة، نحن حريصون على المشاركة في إنجاح فعاليات البطولة الرياضية الرابعة لأهمية الأنشطة الرياضية في إذكاء روح التنافس، ومن جهته أكد عبدالله النعيمي، من غرفة تجارة وصناعة عجمان، الراعي الفضي للبطولة، على اهتمام وحرص الغرفة المشاركة في دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

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