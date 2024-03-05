الإمارات تستضيف النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استضافة أبوظبي للنسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو للرجال والتي ستتخللها للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها من أبرز وأهم الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو الآسيوية، إضافة إلى استقطابها لنخبة اللاعبين من مختلف أنحاء القارة.

وأعرب فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي عن سعادته باستضافة الحدث الأبرز على مستوى آسيا في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية للمرة الثانية في أقلّ من أربعة أعوام ..وقال " ترتبط أبوظبي بشكل وثيق باستضافة كبرى بطولات الجوجيتسو العالمية والقارية، وقد نجحت خلال العقد الماضي في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة، ونالت ثقة جميع الاتحادات القارية، والاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يرى أن أبوظبي تمثل مصدر إلهام في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال".

وتابع الشامسي:" تشكل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي العنوان الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أرست أسس هذه النجاحات والمكانة الدولية المرموقة".

وأوضح أن الجوانب الإيجابية لاستضافة البطولة الآسيوية لا تقتصر على القطاع الرياضي فحسب، بل تؤثر بشكل ملحوظ على تنشيط الحركة السياحية، وجذب محبي الرياضة من مختلف الدول الآسيوية للوقوف خلف منتخباتهم ومساندتها.

وحول استعدادات المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات البطولة على أرضه وبين جمهوره، قال الشامسي إن لاعبي المنتخب دخلوا مبكرا في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من الاستحقاقات التي ستقام خلال النصف الأول من العام الجاري حيث يتطلع أبناء وبنات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية، والذي تكلل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات".

وتحظى النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو بأهمية كبرى كونها أكبر بطولة على مستوى القارة، ويمثل الفوز فيها إنجازا كبيرا تتطلع إليه جميع الدول المشاركة.

وتحرص المنتخبات على المشاركة والتتويج في المنافسات إذ توفر النقاط التصنيفية للاعبين بما يؤهلهم إلى المشاركة في دورة الألعاب العالمية، وبطولة الألعاب القتالية العالمية.

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