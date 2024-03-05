18 بطولة دولية تتصدر 111 فعالية رياضية في دبي خلال مارس

المصدر: البيان

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تستضيف دبي 111 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة خلال شهر مارس الجاري تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتتصدرها 18 بطولة دولية من أبرزها بطولة أقوى رجل في العالم، بطولة فزاع الدولية السادسة للقوس والسهم وبطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، والبطولة الدولية للسباحة، وبطولة دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولة ريد بول لكرة القدم، البطولات الدولية للغوص.

ويأتي كأس دبي العالمي للخيول في صدارة قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال شهر مارس ويشارك في هذا المونديال العالمي الذي يقام في مضمار ميدان العالمي يوم 30 مارس 868 خيلًا تتدرب في 19 دولة من أبرزهم حامل لقب النسخة الماضية الجواد الياباني أوشبا تيسورو.

ومن أبرز البطولات الدولية بطولة الجولة العالمية للتزلج على الألواح (ستريت) التي تواصل لفت أنظار العالم إليها من خلال المنافسات القوية بين أبطال العالم واللاعبين الأولمبيين المشاركين فيها من 65 دولة من مختلف قارات العالم من أبرزها اليابان والصين والبرازيل وأمريكا وأستراليا، وتحظى البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة حيث تعد هذه البطولة هي الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية من حيث عدد المشاركين والمتأهلين منها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل من جولتي بارك وستريت 88 لاعب للمشاركة في الأولمبياد، وتستمر منافساتها في دبي هاربر حتى 10 مارس الجاري.

كما تقام بطولة أقوى رجل في العالم التي تقام 28 مارس الجاري، وتنظمها مجموعة الإمارات الرياضية في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، التي يتنافس فيها أقوى الرجال من جميع أنحاء العالم حيث يبرز كل منهم قوته الخارقة في تحطيم الأرقام القياسية لرفع أثقل الأوزان لأطول فترة ممكنة، وجر الشاحنات الثقيلة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة "كأس الإمارات الدولية للسباحة" التي تنظمها أكاديمية آيبكس الرياضية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس ويشارك فيها 1200 سباح من داخل وخارج الدولة يمثلون 55 أكاديمية ونادي من 15 دولة مختلفة، يتنافسون في ثلاث فئات هي البراعم والناشئين والمحترفين، ويخوضون سباقات في كل أنواع السباحة من الحرة والصدر والظهر والفراشة للمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة.

كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي أيضًا البطولة الدولية للغوص التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، وتنظمها بريمير سبورتس للخدمات الرياضية، ويتنافس فيها الغواصين في عدة فئات مختلفة للرجال والسيدات منها فئة المبتدئين والفئات العمرية من 13 إلى 18 سنة، والمستوى الأول، والتي يشارك فيها منتسبي الأندية والاتحادات من مختلف دول العالم.

وتختتم اليوم منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في مقره بمشاركة 190 لاعبًا ولاعبة من 32 دولة وتستمر حتى 6 مارس، كما تتواصل منافسات بطولة فزاع الدولي الثامنة للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 230 لاعبًا ولاعبة من 56 دولة.

وتقام بطولة تحدي ليفل أب الدولية للجمباز بمشاركة 650 لاعب ولاعبة من داخل وخارج الدولة، وينظمها مركز ليفل أب للياقة في مقره بمدينة دبي للإنتاج، ويتنافس فيها المشاركين ضمن عدة فئات مختلفة هي الجمباز الفني للذكور للفئات العمرية من 4 سنوات حتى 16 سنة، والجمباز الفني للإناث للفئات العمرية من 4 إلى 16 سنة ضمن المستوى الأول حتى المستوى الخامس والمستوى الدولي.

كما تتضمن البطولات الدولية البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي التي تقام في مركز دانوب الرياضي على شارع الشيخ زايد، وبطولة ريد بل فور 2 سكور لكرة القدم، وبطولة الوفاء لزايد وبطولة رمضان الفرقية الدوليتين للشطرنج، ودوري يوروليج لكرة السلة من اديداس، ويتواصل سباق الإبحار من دبي إلى مسقط.

وشهدت بداية شهر مارس تنظيم العديد من البطولات الدولية من أبرزها البطولة الدولية لسباق التزلج بانحدار جبال الألب التي استضافتها قاعة سكي دبي بمول الإمارات، بطولة كاس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، بطولة دبي مساترز للطيران اللاسلكي، معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت، البطولة الدولية للجمباز الفني، البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي.

ومن أبرز البطولات المحلية والمجتمعية التي تقام خلال شهر مارس بطولة الأربعاء للقوارب الشراعية الحديثة، بطولة الحبتور للقفز بالخيول، سباق هاميلتون للسباحة التطويرية، كأس ميني مينا لكرة القدم للفئة العمرية U8، بطولة اوبتميل للملاكمة، سباق التميت للجري، بطولة الكروس فيت "باتل اوف ذا كانسر"، بطولة ام ان دي للدراجات الهوائية، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدم، سباق القوارب الشراعية الحديثة، بطولة فورتونا للريشة الطائرة، سلسلة السباحة الملك والملكة.

كما تقام فعالية اليوغا المجتمعية، دوري القوارب الشراعية الحديثة، بطولة الخاسر الأكبر للياقة البدنية، دوري أمريكانو الرمضاني للتنس والبادل، سباق التميت للجري، بطولة كرة قدم المصغرة الرمضانية، الدوري الرمضاني للبادل تنس، كأس كاليبوت للقوارب الشراعية الحديثة، لا مير للسباحة في المياه المفتوحة، بطولة فرق الريشة الطائرة للسيدات، تراثليون جريت تونيك، سباق جبال الالب للتزلج بين المدارس، سباق سكتشرز للجري، بطولة أهداف الرمضانية للشركات، بطولة السباحة المجتمعية من تروجان، الدوري الرمضاني المجتمعي للتنس، سلسلة سباقات ان جي كي ـ الجولة الثالثة للسيارات السريعة.

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