البطل العالمي إيهاب عبد الرحمن: ألعاب القوى الإماراتية في الطريق الصحيح نحو التميز

المصدر: وام

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قال البطل العالمي إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى في فئة رمي الرمح، إن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، يسير في الطريق الصحيح لبناء قاعدة مميزة لصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن تدريباته المشتركة مع لاعبي المنتخب الإماراتي كشفت عن إمكانات واعدة سيكون لها الأثر الجيد مستقبلاً تتويجاً للاهتمام بتأسيس قاعدة متميزة من اللاعبين واللاعبات للمنافسة في الاستحقاقات الدولية والقارية.

وأثنى في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، قبيل سفره إلى القاهرة، أمس، استعداداً لمرحلة التجمع قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية في 22 مارس الحالي، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الاتحاد الإماراتي في تنظيم البطولات، وتوفير المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات.

وتضمن برنامج إعداد البطل المصري تدريبات شاملة في نادي النصر والعديد من الصالات الأخرى المتخصصة بأندية الدولة، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة مع لاعبي منتخب ألعاب القوى لفئة الرمح، بإشراف حسن عبد الجواد مدرب منتخب الإمارات لألعاب القوى.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى اختتام المعسكر التحضيري للبطل إيهاب عبد الرحمن، والذي أقيم خلال الفترة من 10 فبراير الماضي حتى 4 مارس الجاري.

من جهته، أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أهمية التعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، بما يحقق العديد من الفوائد الفنية والإدارية والتطويرية التي تسهم في الارتقاء باللعبة، وتبادل الخبرات والتجارب، واستضافة المعسكرات والتدريبات المشتركة في مختلف الفئات، لافتاً إلى حرص الاتحاد على توفير المتطلبات التي تعزز النتائج المرجوة من التعاون مع الاتحاد المصري وفق منظومة شاملة ومستدامة تلبي المتطلبات المستقبلية.

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