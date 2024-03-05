فوز دراج فريق الإمارات في سباق الزمن بمرحلة تيرينو - أدرياتيكو

المصدر: وام

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قدم خوان أيوسو دراج فريق الإمارات أداءً مميزاً في سباقه مع الزمن، أمس، بالمرحلة الافتتاحية لسباق تيرينو-أدرياتيكو، محققاً الفوز على المنافس الأول في سباق الزمن الفردي في ليدو دي كامايوري (10 كم).

وسجل الدراج البالغ من العمر 21 عاماً، وقتاً استثنائيا بواقع 11:54 دقيقة بمتوسط سرعة 52.6 كيلومتر في الساعة في مسار السباق المسطح، متفوقاً بذلك على بطل العالم السابق لسباق الزمن فيليبو جانا (من فريق إينوس جريناديرز) بفارق ثانية واحدة فقط.

وبهذه النتيجة يتصدر أيوسو التصنيف العام قبل المرحلة الثانية، وهي مرحلة في مسار يغلب عليه الطابع المسطح ويبلغ طوله 198 كيلومتراً بدءاً من كامايور حتى فولونيكا.

وقال أيوسو: "الجميع كان يعلم أن المنافس الأكبر الذي سيحاول الفوز علي هو جانا، حيث ظل يمثل تهديداً حتى النهاية، وهو ما جعلنا على أهبة الاستعداد حتى اللحظات الأخيرة. ولا شك أن هذا الفوز يحمل جانباً عاطفياً كبيراً، لذلك فإن لحظاته لا تنسى. لقد غرس في قلوبنا معنويات إيجابية وكان حافزاً قوياً لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الأسبوع القادم".

وتابع:"قبل البدء، قمت بمراقبة الأوقات، ولاحظت أن متوسط السرعة كان أقل بشكل ملحوظ في رحلة العودة بسبب الرياح المعاكسة، مما دفعني إلى ترشيد طاقتي. وعند انعطافي، أدركت أنني سأتمكن من الانطلاق والوصول في الوقت المناسب لأنني لم أكن قد بذلت كل ما لدي بالفعل، وعلمت أن أدائي لا يزال متسقاً".

وأضاف:"في تلك اللحظة، لم أكن متأكداً من فرصي أمام المتنافسين على التصنيف العام أو إذا كنت سأقدم أداءً جيداً. ومع ذلك، ظللت محافظاً على تركيزي ودفعت نفسي إلى أقصى قدرة ممكنة حتى وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول".

نتائج المرحلة والتصنيف العام:

1. خوان أيوسو (فريق الإمارات) 11:24.

2. فيليبو جانا (فريق إينوس جريناديرز) +1.

3. جوناثان ميلان (فريق ليدل تريك) +12.

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