3 ميداليات جديدة لـ«سيدات الصين» في «دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان

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أضاف منتخب الصين 3 ميداليات ملونة «ذهبيتان» و«برونزية» في اليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم بتوقيع ثلاثي السيدات «في في زنج ولي لياو ووزيومي دنج» قبل إسدال الستار على النسخة الثالثة عشرة التي تصل إلى محطتها الأخيرة غداً بعد منافسات قوية كانت الإثارة عنوانها البارز مما انعكس إيجاباً على المستوى الفني العام للبطولة.

ففي مسابقة فوق 86 كجم لأفضل رفعة «سيدات» كانت الكلمة المسموعة لـ «التنين» بحصد المركزين الأول والثالث حينما حلقت في في زنج بالميدالية الذهبية ومواطنتها زيومي دنج بالميدالية البرونزية فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الأوكرانية نتاليا أولينك.

وفازت البرازيلية تايانا مديروس بذهبية وزن 86 كجم لأفضل رفعة تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبريطانية لويز سقدن فيما حلت هيو لن من الصين تايبه ثالثة.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 73 كجم حلت الصينية لي لياو في المركز الأول تلتها في المركز الثاني التركية سيبل كام بينما كان المركز الثالث من نصيب الأوزبكية روزا كوديفا.

من ناحية أخرى دشنت الأدوار التأهيلية والإقصائية الأولى النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة، حيث شهدت منافسات اليوم الأول التنافس في فئات القوس المحدب والقوس «دبليو ون» رجال والقوس المحدب والقوس المركب «سيدات».

تأكيد

من ناحيته أكد عيسى مخشب رئيس قطاع العلاقات العامة والخدمات المساندة والمتطوعين أن الدعم الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة يدل على اهتمامها بكل شرائح المجتمع مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج.

ووصف مخشب بطولات فزاع بالمتطورة وهو الهدف الذي رسمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قبل 15 عاماً ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: نقطف حالياً ثمار تطور «بطولات فزاع» على صعيد الإداريين واللاعبين والحكام والمصنفين والمتطوعين وغيرهم ونحن نحتفل بـ 15 عاماً من انطلاق هذا الحدث العالمي المهم بعد أن تبوأت بطولات فزاع مكانة مرموقة في الخارطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

وأشار مخشب إلى أن حرص الأبطال النخبة على التواجد في بطولات فزاع لم يأت من فراغ والذي يعكس قيمتها وخصوصاً أنها محطة تأهيلية مهمة لهم للتواجد في دورات الألعاب البارالمبية وخصوصاً الحدث البارالمبي المرتقب «بارالمبية باريس 2024».

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