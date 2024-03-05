ختام ناجح لبطولة دبي الكبرى لصيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان

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سجلت بطولة دبي الكبرى لصيد الأسماك 2024 والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024 نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً.

وتنافس على الجوائز المالية الخاصة بالحدث والتي وصلت إلى 165 ألف درهم ما يزيد عن 80 متسابقاً سعوا خلال 5 أيام من أجل التميز والحصول على أحد المراكز المتقدمة في الفئتين الكنعد (كينغ فيش) وسمك السكب (كوبيا).

توج الأبطال خلفان حارب البطل العالمي ونجم فيكتوري في التسعينيات والذي أشاد بالحدث.

وخطف فريق الطيار الأضواء بعدما انتزع مؤسس الفريق المتسابق هزاع محمد بن ربيع المهيري المركز الأول في فئة الكنعد ليعانق الناموس ويحصل على كأس البطولة ومبلغ 25 ألف درهم حيث اصطاد سمكة بوزن 36.5 وبطول 157 سم في اليوم الختامي.

واستحق المتسابق عبدالله اسحق عبدالله الفوز والتتويج بالمركز الأول ولقب منافسات فئة السكل (كوبيا) بعدما اصطاد سمكة بوزن 317 كلغ وطول 127 سم ليحصل على مبلغ 15 ألف درهم.

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