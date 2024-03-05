إسبانيا تتوج بلقبي جولة بارك للتزلج في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استمتعت الحشود الكبيرة من عشاق رياضة التزلج على اللوح، بأجواء عروض جولة بارك للمحترفين في دبي هاربر، أول من أمس، والتي شهدت منافسات محتدمة ضمن مساعي نخبة من أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لحجز مقاعدهم في دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في باريس.

وبعد منافسات استمرت لأربعة أيام، توج الإسباني داني ليون بجولة بارك للمحترفين عن فئة الرجال، وحصلت مواطنته نايا لاسو على لقب بطولة فئة السيدات.

وتوج ساباتينو أراكو رئيس الاتحاد الدولي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، .

كما حجز جافين بوتجر من الولايات المتحدة الأمريكية مكانه للمشاركة في الأولمبياد المقبلة ، إلى جانب فيكتور سولموند من الدنمارك. وعلى مستوى السيدات، حجزت اليابانيتان كوكونا هيراكي وميزوهو هاسيغاوا، مقعدهما في أولمبياد باريس 2024.

وقد انطلقت جولة ستريت للمحترفين، أول من أمس، حيث يشارك فيها 430 من المحترفين من 65 دولة.

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