بيتروفيتش بطل المحترفين في فزاع للغوص الحر «الحياري»

المصدر: دبي - البيان

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بنجاح كبير وأصداء عالمية واسعة لمشاركة 60 من نخبة الغواصين من 17 دولة، اختتمت أول من أمس منافسات النسخة الـ17 لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي أقيمت فعالياتها في «ديب دايف دبي» أعمق حوض سباحة في العالم.

وشهدت المنافسات نجاح البطل الصربي برانكو بيتروفيتش بالاحتفاظ بلقبه لفئة المحترفين، للعام الثالث على التوالي، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 9.17 دقائق.

وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حققت دولة الإمارات المراكز الثلاثة الأولى من خلال سعيد محمد العسكر، الذي جاء بالمركز الأول بزمن 3.32 دقائق، وجاء ثانياً يوسف السويدي بزمن 2.47 دقيقة، وبالمركز الثالث سعود حسين العسكر بزمن 2.29 دقيقة.

وفي ختام المنافسات قام راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى. واعتبر الخاصوني أنه تم تطبيق أعلى معايير السلامة للغواصين المشاركين، وكان ذلك أولوية للمسؤولين عن البطولة، وأضاف: حجم المشاركة وتنوعها من حيث عدد الجنسيات هو مؤشر حقيقي على نجاح البطولة.

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