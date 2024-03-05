كو يحرز لقب «دولية دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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توّج الطيار التايواني كيني كو بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة دبي ماسترز الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي فئة «الهليكوبتر»، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واختتمت أول من أمس ، وشارك فيها 16 طياراً عالمياً.

وأكد نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن النسخة الرابعة من البطولة حققت أهدافها، وشهدت مستوى عالياً من المنافسة، وهو ما تمثل في النتائج الأخيرة بفوز التايواني كيني كو باللقب أول مرة.

من جهته، أشاد يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا بتعاون الهيئات الداعمة للحدث.

وكشف محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، أن هناك اتجاهاً لتثبيت مكان البطولة بنادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب آر سي» الذي استضاف النسخة الحالية، نظراً لإمكاناته.

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