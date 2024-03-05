أردوغان يبحث مع بن سليم عودة «مونديال الفورمولا 1» وبطولة العالم للراليات إلى تركيا

المصدر: مرمريس - البيان

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، في مدينة مرمريس التركية، وتمت مناقشة إمكانية إعادة بطولة العالم للفورمولا 1، وبطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات إلى تركيا.

واستضاف الاجتماع، بطل الرالي التركي السابق، وعضو المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات سيركان يازجي، وإرين أوتشلرتوبراجي، رئيس TOSFED، الاتحاد التركي لرياضة السيارات.

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وقال بن سليم: «تركزت المحادثات حول إمكانية عودة بطولة العالم للفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات إلى تركيا».

وأضاف: «اسطنبول بارك هي حلبة حديثة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائقين، ويتمتع الاتحاد التركي لرياضة السيارات بخبرة كبيرة في تنظيم وإدارة أحداث رياضة السيارات الكبرى، وإذا تم الاتفاق فيمكننا أن نشهد عودة الحدثين العالميين إلى تركيا». وناقش بن سليم، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي بالسلامة المرورية بين مستخدمي الطرق، والدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الدولي للسيارات في هذا المجال من خلال برامجه البحثية.

جدير بالذكر أن تركيا استضافت سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في تسع مناسبات بين عامي 2005 و2011، إضافة إلى عامي 2020 و2021 خلال جائحة كورونا بدلاً عن سنغافورة.

واستضافت تركيا، جولة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 10 مرات بين الأعوام 2003-2010 و2018 و2019 و2020. وأقيمت كل هذه الأحداث في حلبة الفورمولا 1 الواقعة في إسطنبول بارك.

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