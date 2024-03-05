196 فعالية في اليوم الرياضي الوطني بمشاركة 70 ألف شخص

المصدر: دبي – عدنان الغربي

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كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية، عن تنظيم 196 فعالية رياضية متنوعة، من بينها 7 فعاليات رئيسية في مختلف إمارات الدولة، ضمن النسخة التاسعة لليوم الرياضي الوطني، المقررة بعد غدٍ تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وبمشاركة أكثر من 70 ألف شخص.

وتقام مبادرة اليوم الرياضي الوطني سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني.

وتم الكشف عن تفاصيل اليوم الرياضي الوطني وبرنامج الفعاليات، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي، أمس، بحضور فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني.

وأكد عبدالعزيز السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، أهمية المبادرة التي رسخت على مدار 8 نسخ مفاهيم رياضية ومجتمعية أصيلة، ونجحت بامتياز منذ النسخة الأولى في العام 2015 في أن تكون الفعالية الرياضية الوطنية الشاملة على مدار العام التي تجمع الصغير والكبير والأفراد والمؤسسات والجهات والهيئات لممارسة الأنشطة المتنوعة رياضية كانت أم تراثية وترفيهية.

وأوضح السلمان، أن المبادرة نجحت منذ نسختها الأولى في تحقيق أهدافها المجتمعية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع لجعلها أسلوب حياة، مشيراً إلى أنها مبادرة فريدة تجمع آلاف المشاركين من ثقافات وجنسيات مختلفة تحت شعار واحد «الإمارات تجمعنا».

وأوضح السلمان، أن الفعاليات ستقام في مختلف إمارات الدولة على مدار 24 ساعة، الخميس المقبل، وتتميز بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المصاحبة، حيث تنظم كل إمارة فعالية رئيسية واحدة هي عنوان الحدث في الإمارة بمشاركة كبار المسؤولين، إلى جانب أنشطة فرعية عديدة، سواء كانت من الجهات الرسمية أم الخاصة، تم خلالها مراعاة توفير التنوع المطلوب لضمان استقطاب أكبر قدر من المشاركين من مختلف الفئات العمرية وبمختلف الرياضات.

تعزيز حضور

وأشار السلمان، إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع أفراده وبكل مكوناته على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وجعل ذلك أسلوب حياة وسلوكاً يومياً، بما يسهم في جعل مجتمع دولة الإمارات مجتمعاً صحياً نشيطاً في المقام الأول. وقال: «سعدنا بحجم التفاعل والإقبال الكبير على التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الرياضي الوطني خلال الفترة الحالية، الذي يتزايد يوماً تلو الآخر حتى موعد انطلاق الفعالية الخميس المقبل السابع من مارس الجاري، ما يبشر بإقامة نسخة ناجحة من الحدث».

وشهد المؤتمر الصحافي، الإعلان عن الفعاليات الرئيسية لكل إمارة، حيث تنظم إمارة الفجيرة الفعالية الرئيسية، وهي عبارة عن «المشي» على كورنيش الفجيرة وكورنيش المظلات، بينما تستضيف واجهة الخور المائية بأم القيوين الفعالية الرئيسية، وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي، وهي فعالية للمشي، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية.

كما ستقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة، إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

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