قرعة «سلة الكراسي» لدورة ند الشبا الرياضية اليوم

المصدر: دبي - البيان

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كثفت اللجنة المنظمة للنسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» استعداداتها لانطلاق الدورة الأكبر التي تقام خلال شهر رمضان في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، وتجرى اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة فيما أسفرت قرعة بطولة الكرة الطائرة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى فرق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، والثانية فرق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل ، فيما يتواصل التسجيل في باقي الرياضات عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (www.nasst.ae )، حيث يستمر تسجيل اللاعبين في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى 11 مارس ولاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى 12 مارس،لاعبي الجوجيتسو حتى 14 مارس، كما يتم التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً حتى 15 مارس، بطولة الكرة الطائرة حتى 18 الجاري، وبطولة شد الحبل حتى الخميس المقبل والمبارزة حتى الجمعة المقبل.

واعتمدت اللجنة المنظمة مواقع إقامة منافسات البطولات حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا .

وتشهد دورة ند الشبا مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين خاصة مع عودة بطولة تحدي الموانع إضافة بطولة شد الحبل التراثية والشعبية.

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