جومبيرج يحقق مفاجأة مدوية في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق الأمريكي جوردان جومبيرج، مفاجأة مدوية في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما نجح المصنف 669 عالمياً، من التفوق على المرشحين من أصحاب التصنيف المتقدم، ليتوج بلقب بطولة «إس دي سي» في جنوب أفريقيا، التي اختتمت أمس الأحد، ضمن منافسات «السلسلة الدولية».

ونجح جومبيرج في الفوز بأول ألقابه في مسيرته في الجولة التي تقام بدعم إماراتي بارز ممثلاً بموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عقب تفوقه في الجولة الفاصلة على الجنوب أفريقي روبن ويليامز، بعدما أنهى كلا اللاعبين الجولات الـ 4 الرئيسية برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

ساهم هذا التتويج في قيادة جومبيرج للتقدم 182 خطوة دفعة واحدة، ليتواجد في المركز 15 في التصنيف الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بعدما كسب 500 نقطة، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 510 نقاط هذا الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً: «الفوز يعني كل شيء بالنسبة لي، لم يسبق لي أن وصلت إلى هذا الحد في أحلامي، لذلك من الصعب أن أصف شعوري، قاتلت في كل يوم لتحقيق الأمر، كنت أتدرب في ساعات الصباح الباكر، وفي وقت متأخر، أريد أن أشكر عائلتي على دعمها، الوقوف هنا على منصة التتويج تحقق فقط بفضل والدي ووالدتي».

بدوره، استفاد الفرنسي ديفيد رافيتو من الحصول على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليكسب 188 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 245 نقطة، مما جعله يقفز 89 مركزاً دفعة واحدة، ويحتل المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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