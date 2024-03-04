بهانسلي والباشا في افتتاح كأس تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق في الثالثة والربع عصر اليوم منافسات كأس تحدي دبي للبولو 2024 في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى عصر يوم السبت المقبل وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول، وتقام اليوم مباراتان، حيث تنطلق المباراة الأولى في الثالثة والربع وتجمع بين فريق بهانسلي بقيادة ريشي بهانسلي وفريق الباشا بقيادة هاني جابش، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والنصف عصراً وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور وفريق باور هورس بقيادة سنتياجو لابيردي.

وقال محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو: تأتي هذه البطولة ضمن أجندة موسم البولو 2023/2024 بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية والذي يتضمن الموسم أكثر من 16 بطولة في رياضة البولو بمختلف التصنيفات للفرق واللاعبين من 8 ولغاية 20 هانديكاب الأعلى بمنطقتنا العربية والخليجية وتوازي أكبر البطولات الدولية والعالمية.

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