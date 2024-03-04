«الفيكتوري تيم» زورق من ذهب..تنظيم 5 نجوم لمونديال إكس كات في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نجحت الفجيرة في تنظيم «5 نجوم» للجولة الافتتاحية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس «جائزة الفجيرة الكبرى» والتي تزامنت مع احتفالية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه وهو الحفل الذي حضره سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة وأقيم في فندق ومنتجع البحر، وتم تكريم الشركات الراعية والداعمة للنادي البحري وكبار الشخصيات الذين شهدوا تأسيس النادي البحري في سنة 98، وتم في الحفل تتويج وتكريم أسرة زورق الفيكتوري تيم بطل جولة الفجيرة لمونديال إكس بقيادة الثنائي الذهبي عيسى آل علي وسالم العديدي اللذين نجحا في إعادة الزورق الأزرق لمنصات التتويج من جديد بعد ابتعاد دام عامين عن المشاركة في سباق الزوارق السريعة.

دعم

وجه أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، لدعم سموه الكبير ضروب الرياضة في الإمارة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الداعم الأول لمسيرة النادي الذي ما كان له أن يصل إلى هذه المكانة لولا الاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة القاطع بدور الرياضة وأهميتها في المجتمع وإبراز حضارات وثقافات الشعوب.

وقال: نلتقي اليوم مجدداً في نادي الفجيرة محتفلين بمسيرة عطاء ربع قرن من الزمان ظل فيها النادي أنموذجاً رائداً في التطور والنجاح فشكل حالة استثنائية نادرة، موضحاً كيف كانت بداية النادي والبطولات التي قام بتنظيمها متمسكاً بإحياء ماضي الأجداد والآباء والمتمثل في السباقات التراثية فعَرف الأجيال المتعاقبة بالماضي التليد في رياضات التجديف والشراع والغوص وصيد الأسماك، وتابع: نعاهدكم أن يكون نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية منارة عالمية شامخة ووجهة أولى للرياضات البحرية في الدولة.

إهداء

أهدى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، التتويج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأحمد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية وجميع أعضاء مجلس دبي للرياضات البحرية ولجمهور الرياضات البحرية في دولة الإمارات، ووصف إنجاز الفيكتوري وعودته إلى منصات التتويج من جديد بأنه لم يأتِ من فراغ وجاء وفقاً لخطط تم الإعداد لها منذ فترة، لافتاً إلى أن عودة الفيكتوري لهذه الرياضات تحديداً دلالة على علو كعب الفيكتوري وخبراته العريقة في هذا المجال وأن المرحلة المقبلة ستتضمن المشاركة في سباق إيطاليا وتتطلب مزيداً من التحضيرات للوصول للجهوزية المطلوبة لتمثيل الإمارات خير تمثيل دولياً وعالمياً.

ثنائي ذهبي

عبر قائد زورق الفيكتوري تيم عيسى آل علي عن سعادته بقيادة مؤسسة الفيكتوري بتحقيق لقب الجولة الافتتاحية الأولى من سباق الزوارق السريعة جائزة الفجيرة الكبرى وقال: هدوء الأمواج إلى جانب جهوزية الزورق أسهما كثيراً في تصدر الفيكتوري السباق الثاني والختامي في الفجيرة.

كما أهدى سالم العديدي كل عشاق الرياضات البحرية في الإمارات الإنجاز وخص بالتهنئة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية وكل محبي زورق الفيكتوري تيم.

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