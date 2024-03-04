ختام ناجح لبطولة الإمارات للموتوسيرف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف والتي أقيمت مساء أول من أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسجلت الجولة عبر تحدياتها المختلفة نجاحات كبيرة من ناحية المشاركين في فئات السباق الخمس والإقبال الكبير الذي لقيته بالحضور.

وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الأولى في فئة التشالنجر حيث أحرز المركز الأول فارس رمضان وحل ثانياً حسن البوباس وثالثاً مبارك الفضلي وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول حمد الحداد من الكويت وجاء ثانياً فارس رمضان من الكويت، ومن التشيك ليندا لوكشيندر، وفي فئة السيدات حققت المركز الأول إلسابيتا فايتوفا من التشيك وجاءت مواطنتها ليندا لوكشيندر ثانياً وثالثاً أنا فاسيليفا من بلغاريا، وفي فئة الروكيز حل في المركز الأول عبيد الهاملي من الإمارات وجاء ثانياً سعيد الحميري من الإمارات وثالثاً أنا فاسيلفا من بلغاريا، وفي فئة المحترفين سجل أليكس لوكيشيندر المركز الأول وجاء ثانياً حسن البوباس من الكويت وثالثاً مارتين تفريز من التشيك.

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