ختام بطولة «ترايثلون أوشيانيك خورفكان» بمشاركة 200 رياضي

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أول من أمس بطولة «ترايثلون أوشيانيك خورفكان» التي استضافها فندق أوشيانيك خورفكان، بمشاركة 200 رياضي من الجنسين، واشتملت على سباقات السباحة والدراجات والجري وتعد إحدى جولات دوري الإمارات للترايثلون، وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي في رعاية البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون وشركة «القدرة للخدمات الرياضية».

حضر الختام وتوج الفائزين عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، واتسمت المنافسات بالحماسة والندية، وجاءت نتائج فئات البطولة كالتالي:

* فئة الأولمبيك للمواطنين رجال: الأول ساري الحمادي والثاني بخيت القرص والثالث محمد تيمور، وللفئة المفتوحة رجال: الأول فرانك آفيكي والثاني أليكس أوسترنيسكي والثالث جابور فارجا، وللفئة المفتوحة سيدات:الأولى كريستينا فاكزي والثانية كارولين بيردج والثالثة جيما براون.

*فئة سبرينت للمواطنين رجال: الأول عبد الله العلي والثاني يوسف الهاني والثالث مروان البنا، ولفئة المواطنات:الأولى كلثوم المازمي والثانية نهى لقمان، وللفئة المفتوحة رجال: الأول جون لاسي والثاني ماثيو جرين والثالث ليو فاريل، وللفئة المفتوحة سيدات: الأولى كريستين ايفانس والثانية ليسي بلانجارد والثالثة ماريا هيرتر

*فئة سبرينت للفرق: فاز بالمركز الأول الثلاثي ارتيم موسكوفيكين واندري برونلستوف وفلاديمير رودينوف وفي المركز الثاني ويل تريستون ولان تريستون وفي المركز الثالث اليسيو سامبري وناديا كورتس.

*فئة سوبر سبرينت للمواطنين رجال:الأول محمد اليماحي والثاني عبد الله العلي والثالث محمد الحفيتي، وللفئة المفتوحة رجال: الأول ديكستير بوتون والثاني جيت اجراتا والثالث مايون أودواني.

*فئة جونيور سبور سبرينت للأولاد: الأول حميد الحفيتي والثاني علي الحفيتي والثالث سيف اليماحي،وللبنات الأولى روزي مسلم والثانية لولا بولز والثالثة روبي هولمز

وأثنى عبد الملك جاني على حسن التنظيم وإدارة البطولة كما أشاد بتميز الفعالية وحماس المشاركين وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على استضافتهم لإحدى محطات دوري الإمارات للترايثلون وأشاد بحرص المجلس على تشجيع مثل هذه الفعاليات التي تحفز مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، مؤكداً أنها ثمرة التعاون بين المجلس واتحاد الإمارات للترايثلون بهدف جعل الرياضة أسلوب حياة، موضحاً أن الأجواء الرائعة في مدينة خورفكان زادت من جمال الفعالية ونجاحها، وشكر الجهات الراعية والداعمة وكل من ترك بصمة في نجاح الحدث وتميزه.

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