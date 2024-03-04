اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية تعتمد أماكن المنافسات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" من استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

تتضمن الدورة 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

واعتمدت اللجنة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات التسع المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

وتعقد اللجنة الاجتماع الفني الخاص ببطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة غداً الثلاثاء في نادي دبي لأصحاب الهمم بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، كما سيتم إجراء مراسم قرعة البطولة.

كانت اللجنة المنظمة قد أجرت مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة وأسفرت عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى فرق زعبيل، والإمبراطور، وفهود زعبيل، والعميد، فيما تضم الثانية فرق الجوارح، وإسبيدر تيم، وبن ثاني، والملك.

وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل اليوم الاثنين فيما يتواصل التسجيل في باقي الرياضات عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الجديدة عودة بطولة تحدي الموانع، مع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز