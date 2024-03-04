تحت شعار " الإمارات تجمعنا"..(7 ) فعاليات رئيسية في اليوم الرياضي الوطني

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات اليوم الرياضي الوطني يوم 7 مارس الجاري، في جميع إمارات الدولة تحت شعار "الإمارات تجمعنا" وتتضمن 7 فعاليات رئيسية بكل إمارة وعددا من البرامج الرياضية على مدار 24 ساعة متواصلة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني.

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي اليوم بحضور فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني حيث تم الكشف عن أجندة الفعاليات لجميع الإمارات التي تم تسجيلها حتى الآن، بواقع 189 فعالية فرعية من خلال 75 جهة حكومية، و59 مؤسسة بالقطاع الخاص مع إمكانية زيادة العدد حتى موعد الحدث وتجاوز عدد المشاركين في النسخة الماضية الذي بلغ 70 ألف مشارك.

وأكد عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني أهمية المبادرة التي رسخت على مدار 8 نسخ مفاهيم رياضية ومجتمعية أصيلة، ونجحت منذ النسخة الأولى عام 2015 في أن تكون الفعالية الرياضية الوطنية الشاملة على مدار العام التي تجمع الصغير والكبير والأفراد والمؤسسات والجهات والهيئات لممارسة الأنشطة المتنوعة رياضية كانت أو تراثية أوترفيهية.

وقال: "ستقام الفعاليات بمختلف إمارات الدولة على مدار 24 ساعة كاملة في 7 مارس الجاري بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المصاحبة حيث تنظم كل إمارة فعالية رئيسية واحدة هي عنوان الحدث في الإمارة بمشاركة كبار المسؤولين ، إلى جانب أنشطة فرعية عديدة سواء كانت من الجهات الرسمية أو الخاصة يتم خلالها مراعاة توفير التنوع المطلوب لضمان استقطاب أكبر قدر من المشاركين من مختلف الفئات العمرية وبمختلف الرياضات".

وأشار السلمان إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وجعلها أسلوب حياة وسلوكا يوميا، بما يسهم في جعل مجتمع الإمارات مجتمع صحي نشيط في المقام الأول.

وأضاف :"سعدنا بحجم التفاعل والإقبال الكبير على التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الرياضي الوطني، والذي يتزايد يوماً تلو الآخر حتى موعد انطلاق الفعالية".

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الفعاليات الرئيسية لكل إمارة حيث تنظم إمارة الفجيرة الفعالية الرئيسية وهي عبارة عن "المشي" على كورنيش الفجيرة وكورنيش المظلات، فيما تستضيف واجهة الخور المائية بأم القيوين الفعالية الرئيسية، وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي وهي فعالية للمشي أيضا.

فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية.

وستقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز