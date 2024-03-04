بطولة فزاع للغوص الحر "الحياري".. سيطرة إماراتية على فئة الناشئين

المصدر: وام

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أختتمت أمس، منافسات النسخة الـ 17 لبطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت فعالياتها في "ديب دايف دبي" أعمق حوض سباحة في العالم.

شهدت المسابقة نجاحاً كبيراً ولاقت أصداءً عالمية واسعة بمشاركة 60 من نخبة الغواصين من 17 دولة ضمت الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، مصر، الهند، إيران، السعودية، الأردن، الكويت، سلطنة عُمان، بولندا، الفلبين، اليمن، وصربيا.

واحتفظ البطل الصربي برانكو بيتروفيتش بلقبه لفئة المحترفين، للعام الثالث على التوالي، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 9.17 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني الروسي أليكساندر ماكسيموف بزمن 8.20 دقيقة، وبالمركز الثالث الكرواتي غوران كولاك بزمن 8.18 دقيقة.

وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، تمكن العُماني إبراهيم السليطني من الاحتفاظ بلقبه للسنة الثانية على التوالي بزمن 7.19 دقيقة، يليه بالمركز الثاني مواطنه خميس العريمي بزمن 6.16 دقيقة، وبالمركز الثالث الكويتي حسن الشراح بزمن 6.08 دقيقة.

وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المراكز الثلاثة الأولى من خلال سعيد محمد العسكر الذي جاء بالمركز الأول بزمن 3.32 دقيقة، وجاء ثانياً يوسف السويدي بزمن 2.47 دقيقة، وبالمركز الثالث سعود حسين العسكر بزمن 2.29 دقيقة.

وفي ختام المنافسات، قام راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

وقال الخاصون:" إن حجم المشاركة وتنوعها من حيث عدد الجنسيات يعد مؤشراً حقيقياً على نجاح البطولة، مع مواصلة المضي في تقديم مستويات وأرقام قياسية في النسخ المقبلة، خاصة مع متابعة واحدة من أقوى المنافسات في هذا العام بالنظر للتقارب الكبير بالتوقيت الزمني لأصحاب المراكز الأولى"، مؤكداً الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة للغواصين المشاركين.

وأعرب الغواص الإماراتي سعيد محمد العسكر عن سعادته بتحقيق لقب بطولة فزاع للغوص الحر لهذا العام في فئة الناشئين وقال : “الحمد لله.. بعد الكثير من الجهد والتدريبات المكثفة، تمكنت من رفع علم بلادي على منصة التتويج بوجود منافسة كبيرة من دول مختلفة”، موضحا أن الإصرار والرغبة على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه البطولة القوية هو ما ساعده في الحصول على المركز الأول.

بدوره، عبّر صاحب ذهبية المحترفين الصربي برانكو بيتروفيتش عن إعجابه بالمستوى الاحترافي الذي قدّمته البطولة من حيث التنظيم باستخدامها أحدث وسائل التكنولوجيا، بتوفير الساعات الذكية للمشتركين في طريقة احتساب الوقت الزمني لكل متسابق، وتوفير أعلى وسائل الأمن والسلامة للمشاركين، ما يضعها على رأس بطولات الغوص في العالم.

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