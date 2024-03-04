دورة المدام للألعاب الصحراوية تنطلق 9 مارس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في 9 مارس الجاري، دورة في المدام للألعاب الصحراوية، ضمن الفعاليات المجتمعية لمجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي والقدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات المساهمة، وذلك يوم السبت 9 مارس المقبل، بصحراء المدام، وتضم الدورة الجري على الرمال، وكرة القدم، وكرة الطائرة.

تستهدف الفعالية مشاركة 400 متسابق من الجنسين بمسابقة الجري، بمختلف الأعمار، ورصدت جوائز قيمة للفائزين، والفئات المعتمدة للسباق هي: 1 كلم و5 كلم من الرجال والسيدات، أما بطولة كرة القدم، فستتاح فيها الفرصة لمشاركة أربعة فرق، بواقع خمسة لاعبين بكل فريق، ولكرة الطائرة أربعة فرق، ويتكون كل فريق من ستة لاعبين.

وتقرر أن ينطلق السباق الساعة 4:15 مساء، بسباق 1 كلم، ومن ثم ينطلق سباق 5 كلم، فيما تنطلق فعاليات كرة القدم والطائرة في نفس التوقيت.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: إن هذه الدورة الجديدة ستلبّي هوايات الشباب الحديثة، وتشبع حبهم للمغامرة والرياضة معاً، وقال إن صحراء المدام توفر بيئة مثالية للألعاب، مؤكداً أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وسط مختلف فئات المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

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