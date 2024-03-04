بطولة الإمارات للموتوسيرف.. الهاملي يحرز المركز الأول في فئة "الروكيز" بالجولة الثانية

المصدر: وام

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أسدل الستار، مساء أمس، على منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي أقيمت على كاسرالأمواج في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجولة الثانية حققت نجاحات كبيرة من ناحية أعداد المشاركين في فئات السباق الخمس، والإقبال الكبير من الحضور الجماهيري، وارتفاع حدة المنافسة.

وفي فئة "الروكيز" حل في المركز الأول عبيد الهاملي من الإمارات، وجاء ثانياً زميله سعيد الحميري، وثالثاً أنا فاسيلفا من بلغاريا.

وفي فئة المحترفين سجل أليكس لوكيشيندر المركز الأول، وجاء ثانياً حسن البوباس من الكويت، وثالثاً مارتين تفريز من التشيك.

وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الأولى في فئة الـ "تشالنجر" حيث أحرز فارس رمضان المركز الأول، وحل ثانياً حسن البوباس، وثالثا مبارك الفضلي.

وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول حمد الحداد من الكويت، وجاء ثانياً مواطنه فارس رمضان، ومن التشيك ليندا لوكشيندر في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات ، حققت المركز الأول إلسابيتا فايتوفا من التشيك، وجاءت مواطنتها ليندا لوكشيندر في المركز الثاني، وثالثة أنا فاسيليفا من بلغاريا.

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