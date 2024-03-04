زايد عباس : الدوري العالمي للكريكيت T20 فاق التوقعات وزاد من شعبية اللعبة محلياً

المصدر: دبي - البيان

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النجاح الكبير الذي شهدته منافسات النسخة الثانية من الدوري العالمي للكريكيت( دي بي ورلد ILT20 ) التي جرت على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بمشاركة 6 فرق محترفة ساهم في تصنيفه من قبل جهات التصنيف العالمية للعبة كثاني أكبر بطولة في اللعبة على مستوى العالم بعد الدوري الهندي الشهير .

صرح بذلك زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت وعضو اللجنة المنظمة للبطولة، وأضاف عدد المشاهدات لنسخة هذا العام التي فاز بلقبها فريق "أم آي الإمارات" على حساب فريق "دبي كابيتالز"، تجاوز 400 مليون مشاهد وهذا حسب الاحصاءات الدقيقة التي تم رصدها من قبل اسهر وأقوى القنوات المتخصصة في لعبة الكريكيت على مستوى العالم ، وذلك زيادة عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاهدات وصلت الى 376 مليون مشاهد ومتابع ..

وأضاف زايد عباس ان الجديد في الأمر هذا العام تسارع القنوات المحلية الإماراتية وفي مقدمتها قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين على نقل منافسات البطولة هذا العام بعد تأكدا من المردود الإعلامي والجماهيري الذي تحققه البطولة محليا ودوليا والذي يتجاوز بكثير المردود الاعلامي والترويجي الذي تحققه الرياضات الأخرى إعلامياً بما فيهم كرة القدم .

وأكد عباس ان الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وزملائه أعضاء المجلس وفي مقدمتهم خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس بطولة الدوري العالمي للكريكيت ILT20، وراء النجاحات التي حققتها لعبة الكريكيت في الإمارات، والتي منها الدوري العالمي، واحتلاك المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة وصافة آسيا مؤخرا.

وأكد: نحن مستمرون في دعم مسيرة اللعبة محلياً، والعمل على نشرها وبناء قاعدة عريضة من اللاعبين المميزين لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الدولية خاصة وأن الإمارات تمتلك منشآت رياضية خاصة في لعبة الكريكيت هي الأفضل على مستوى العالم.

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