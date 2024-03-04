24 لاعباً ولاعبة يتأهلون لمنافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب

المصدر: دبي - البيان

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ضمن 24 لاعباً ولاعبة تأهلهم إلى منافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وذلك بعدما تمكنوا من الفوز بالمراكز الـ 4 الأولى في بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 عاماً، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وأقيمت منافساتها السبت الماضي في أكاديمية أكسترا الرياضية في الشارقة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون 6 فرق، هي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية أكسترا الرياضية، واتحاد كلباء، ومركز عائشة بنت عثمان، ومركز المنار في الشارقة.

وتألق نادي النصر في البطولة بإحرازه 12 ميدالية ملونة، مقابل 8 ميداليات ملونة لاتحاد كلباء، فيما توزّعت باقي الميداليات بين نادي أبوظبي لألعاب المضرب (3 ميداليات)، وميدالية واحدة حققها مركز عائشة بنت عثمان.

وحضر مراسم التتويج نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد.

وأشادت نورة الجسمي بالمنافسات القوية التي قدمها اللاعبون، ما يعكس تطور مستوياتهم الفنية، مؤكدة أن روزنامة الاتحاد للموسم الجديد، تتضمن العديد من البطولات لمختلف الفئات العمرية.

نتائج

واستحوذ اتحاد كلباء على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 عاماً (شباب)، عن طريق محمد المزروعي، الذي أحرز المركز الأول، ومنصور المزروعي صاحب المركز الثاني، وحل سالم المزروعي في المركز الثالث، وأحمد المزروعي في المركز الرابع.

فيما استحوذ النصر على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 (شابات)، حيث حققت غدير الطاهري المركز الأول، وفرح الحجي المركز الثاني، وجاءت سميرة البلوشي في المركز الثالث، وغاية المهيري في المركز الرابع.

وفي فئة تحت 17 عاماً (ذكور)، أحرز النصر الميدالية الذهبية بواسطة عبد العزيز محمد، وحصل محمد خلفان المزروعي وخليفة سعيد المزروعي على المركزين الثاني والثالث، وعبد الرحمن عيون من نادي النصر على المركز الرابع، أما في فئة تحت 17 عاماً (إناث)، حصل النصر على المركزين الأول والثاني، عن طريق فطيم الظهوري ومريم الحامد، وفازت ميثا المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث، ومريم المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان بالمركز الرابع.

وفي فئة الناشئين تحت 15 عاماً، حصل مايد سعيد المزروعي من اتحاد كلباء على المركز الأول، ومايد طارق العبيد الله من النصر على المركز الثاني، وسلطان المزروعي من اتحاد كلباء على المركز الثالث، وسلطان الحامد من نادي النصر على المركز الرابع، بينما في فئة الناشئات تحت 15 عاماً، فازت دانة أحمد من النصر بالمركز الأول، وروضة المزروعي وشيخة العامري نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثاني والثالث، وأحرزت لجين أبو سالم من النصر المركز الرابع.

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