الإماراتيان فهد البلوشي وسلطان النعيمي بطلا «النجوم العربية الصاعدة 3» للملاكمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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نجح الملاكم المغربي جواد بلمهدي «25 عاماً» أحد أبطال العالم في وزن الريشة، والحائز على فضية الشباب سابقاً في مجلس الملاكمة العالمي، من الفوز على الغاني ألفريد لامبتي «21 عاماً» بالنقاط وقرار الحكام بعد 10 جولات غاية في القوة، وذلك ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي شهدت 10 نزالات مثيرة على حلبة ياس لينكس، برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

كما شهدت البطولة تقديم الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، أمل الملاكمة الإماراتية، أداءً ولا أروع خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي أندريس، في وزن الخفيف، وحقق البلوشي الفوز بالمباراة القوية التي استمتع بها الحضور. ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 13 نزالاً من أصل 14 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 12 نزالاً خاضها على التوالي.

كما قدم الملاكم الإماراتي المتألق سلطان النعيمي مباراة قوية في مواجهة الفنزويلي ايليو كانريو في وزن الذبابة، ونجح في هزيمته في الجولة الخامسة، بأداء مذهل آخر أمام مشجعي الملاكمة المحليين المتحمسين في مباراة قوية تسيدها الخوري منذ البداية.

وفي أقوى مباريات الوزن الخفيف، تعادل العراقي عامر كاظم غانم مع الروسي كارون زابولسكي في مباراة قوية من ست جولات. وفي وزن المتوسط فاز الأوغندي إسحاق زيبرا جونيور على المصري أحمد سعد في المباراة القوية المكونة من ست جولات.

وفي الوزن ذاته، أطاح الهندي فايزان أنور من الفوز بالضربة القاضية على المصري عبد المنعم سعد، وشهدت البطولة تألق الطراد المصري يوسف كرار «تايسون» بعد الفوز بالضربة القاضية بأداء ولا أروع في الجولة الثالثة على الأوغندي يوسف كيزيتو، وقي وزن الريشة تألق أيضاً المصري مصطفى محمد فهمي، وهزم منافسه الصيني جوان مو، بقرار الأغلبية من ست جولات.

وفي بقية المباريات، فاز الملاكم المغربي أنس هافيان في وزن المتوسط بالضربة القاضية على الملاكم الهندي ماكيش ديزي في الجولة الأولى كما أطاح السوري كنان ماراي في منافسات الوزن الثقيل بمنافسه الكونغولي يوريكا موامبا كابيا في الجولة الأولى.

وفي نزال الوزن الخفيف فاز بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، وواصل الملاكم السوري محمد بقداش الفوز دون تلقيه هزيمة بعد فوزه على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم على منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس بخمس جولات من أصل ست بإجماع الحكام، وفي المواجهة التي جمعت بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، نجح الأخير في تحقيق الفوز على منافسه بعد أداء متميز.

من جانبه، وجه أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، المنظمة للحدث، الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثالثة تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية التي أقيمت يناير الماضي، مبدياً سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، مشيداً بمستوى وأداء أبناء الإمارات الملاكمين المتميزين فهد البلوشي، الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وكذلك الملاكم المتميز سلطان النعيمي، الذي يسير بخطى ثابتة، وقال: «سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي جواد بالمهدي، الذي شارك في الحدث للمرة الأولى. ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب».

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