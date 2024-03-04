جوشوا يتطلع لتحقيق انتصار حاسم على نجانو بالرياض يوم الجمعة

المصدر: وكالات

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أكد البريطاني أنتوني جوشوا ملاكم الوزن الثقيل أنه يريد تحقيق فوز حاسم بالضربة القاضية على بطل الفنون القتالية المختلطة السابق فرنسيس نجانو في نزالهما للملاكمة في السعودية يوم الجمعة المقبل.

وفاز جوشوا، الذي فقد أحزمة الوزن الثقيل للرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021، بمعاركه الثلاث الأخيرة ويتطلع الملاكم البريطاني (34 عاما) إلى إعادة ترسيخ نفسه كمنافس بارز في الوزن الثقيل.

وقال جوشوا لشبكة سكاي سبورتس في مقابلة نشرت اليوم الاثنين "أعتقد أنني قادر على هزيمته بالضربة القاضية، "بالتأكيد. أود الفوز عليه بالضربة القاضية وتحقيق انتصار حاسم. أشعر بأنني قوي جسديا وبحالة جيدة. قوي بما يكفي لإنجاز المهمة، وذهنيا أنا في وضع يمكنني من القتال. أتطلع إلى هذا التحدي".

وأضاف "ذهنيا، لا أشعر بالقلق كثيرا بشأن منافسي وأنظر إلى ما يمكن أن يجلبه لي منافسي وأفكر،‭' ‬كيف يمكنني التغلب على هذه التحديات التي يمثلها؟‭'‬ أعمل بجدية للارتقاء بأدائي وأتطلع إلى إظهار كل ما عملت عليه خلال التدريبات".

وتخلى نجانو (37 عاما) عن حزامه في وزن الثقيل بعد فسخ عقده مع الشركة المروجة لنزالات الفنون القتالية المختلطة ليصبح لاعبا حرا منذ يناير العام الماضي.

وخاض نزاله الأول في الملاكمة أمام تايسون فيوري في أكتوبر وخسر بقرار منقسم بين الحكام في معركة ليست على لقب.

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