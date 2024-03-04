تألق صيني - إيراني في اليوم الثالث لـ«دولية فزاع» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية «رفعات القوة لأصحاب الهمم»، تألقاً لافتاً لمنتخبي الصين وإيران، حيث حلّق الإيراني أحمد أمين زاده بذهبية أفضل رفعة وزن 107 كجم، تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للأوكراني أنتون كريوكوف، فيما كان المركز الثالث من نصيب العراقي فارس العجيلي.

وفاز الصيني يوجياو تان، بذهبية أفضل رفعة وزن 67 كجم، تلاه في المركز الثاني البرازيلي ماريادي كوستادي ماسترو، فيما حل ياهسوان لن من الصين تايبيه ثالثاً.

وكرر المنتخب الإيراني، مشهد الذهب حينما فاز محسن بختيار بالمركز الأول في أفضل رفعة وزن 59 كجم، بينما حل البرازيلي جواو فرانكا جونيور وصيفاً، والجزائري أيمن خوجة ثالثاً، كما فازت الصينية جيانجن كيو بذهبية أفضل رفعة وزن 61 كجم، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للمغربية نجاة الكرعة، تلتها في المركز الثالث والميدالية البرونزية البريطانية، بيكا بيرفورد.

من ناحية أخرى، يبدأ بطلنا البارالمبي محمد خميس، مشواره في البطولة، اليوم الاثنين، بالعودة إلى وزن 88 كجم، حيث كانت آخر مشاركة له في النسخة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020». وتظهر السعودية فجر عبدالله السمري «16 عاماً» لأول مرة في بطولات فزاع، من أجل تجهيزها للمشاركة في النسخة الجديدة للألعاب الآسيوية للشباب «طشقند 2025»، وهى مستقبل لمشروع بطلة بارالمبية.

وتحدت اللاعبة السعودية قصر الأطراف من أجل تحقيق حلم والديها اللذين حرصا على الوجود معها في دبي، لتشجيعها لتحصل على ذهبيتي الشباب أفضل رفعة، والمجموع العام في وزن 50 كجم الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم الكبير.

وتسعى فجر السمري بهمتها العالية نحو تحقيق هدفها المرسوم من اللجنة الأولمبية، والبارالمبية السعودية، ووالدها ووالدتها رافعة شعار «قوة الإرادة تهزم المستحيل» لتحقيق النجاح، خلال مسيرتها الحياتية والرياضية بسقف طموح بلا حدود، عنوانه العزيمة والإصرار، وصولاً إلى هدفها.

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